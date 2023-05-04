الاتحاد الدولي للرماية يسند لمصر تنظيم بطولتين جديدتين

كشف الإيطالي لوسيانو روسي رئيس الاتحاد الدولي للرماية ، عن اسناد بطولتي العالم للرماية الخرطوش والمسدس والبندقية للعام المقبل لمصر .

يأتي ذلك بعد نجاح مصر في استضافة بطولة كأس العالم للخرطوش 2023 التي أقيمت على ميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب ‏الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة .

وأضاف روسي في تصريحات صحفية: “من المتوقع مشاركة أكثر من ١٠٠٠ رام ورامية في بطولة كأس العالم للخرطوش والمسدس والبندقية العام المقبل” .

وأكمل: “إسناد مهمة التنظيم من جديد لمصر بعد نجاحها في استضافة بطولة كأس العالم وهناك حالة من السعادة لدي المدربين واللاعبين بالتنظيم والميادين التي تعد الأفضل من نوعها في العالم” .

تختتم اليوم الخميس منافسات بطولة كأس العالم لرماية الخرطوش، التي تستضيفها مصر على مُجمع ميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب ‏الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويشهد اليوم الأخير من البطولة التي انطلقت يوم 25 أبريل الماضي، منافسات شرسة في ظل مشاركة أكثر من 450 رام ورامية من مختلف أنحاء العالم يتبارون بمنتهى القوة على الجوائز.