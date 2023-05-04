مصر ضمن القائمة.. السعودية تطلق خدمة التأشيرة الإلكترونية في 7 دول

أعلنت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الخميس، عن إطلاق خدمة “التأشيرة الإلكترونية” في 7 دول كمرحلة أولى يتبعها بعض الدول الأخرى.

وقالت الوزارة إن المبادرة الجديدة التي أطلقتها الحكومة السعودية، تقضي بإلغاء لاصق التأشيرة على جواز سفر المستفيد والتحول إلى التأشيرة الإلكترونية وقراءة بياناتها عبر رمز الاستجابة السريعة QR.

وأضافت: “تم تفعيل هذا الإجراء كمرحلة أولى في عددٍ من بعثات المملكة في الدول التالية: (الإمارات العربية المتحدة، المملكة الأردنية الهاشمية، جمهورية مصر العربية، جمهورية بنغلاديش الشعبية، جمهورية الهند، جمهورية إندونيسيا، جمهورية الفلبين)".

وتابعت وزارة الخارجية السعودية: "يأتي ذلك في إطار استكمال إجراءات أتمتة ورفع جودة الخدمات القنصلية المقدمة من الوزارة بتطوير آلية منح تأشيرات (العمل، الإقامة، الزيارة)".