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الخميس 04 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

بعد ارتفاع أسعار الذهب.. تاجر يكشف أهم النصائح قبل الشراء| شاهد

أسعار الذهب
أسعار الذهب
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شهدت أسعار الذهب حالة من الجدل خلال الأيام الماضية، وذلك بسبب الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم وعدم توفر العملة الصعبة في الأسواق المصرية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه وجعل الذهب يتصدر قائمة اهتمام المصريين.

في هذا الصدد يقدم كرم وهو صاحب أحد محلات الصاغة الشهيرة في وسط البلد عددا من النصائح التي يجب على المواطن الذي يريد الاستثمار في الذهب أن ينتبه اليها عند الشراء، كما يقوم أيضا بتوضيح الفرق بين الاستثمار  في السبائك والمشغولات الذهبية، وأيهما يحقق أرباح أكثر للمواطنين.

يذكر أن المعدن الأصفر شهد خلال الفترة الماضية حالة من التذبذب والارتفاع غير المبرر في الأسعار، وخاصة في الأسواق المصرية الأمر الذي دفع العديد من المواطنين للاستثمار فيه.

 

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