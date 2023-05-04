وزير التنمية ومحافظ القاهرة يتابعان انتظام العمل بالمواقف والالتزام بالتعريفة الجديدة

تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة اليوم الخميس عدد من مواقف النقل الجماعى في عدد من أحياء العاصمة للإطمئنان على حركة نقل الركاب وانتظام العمل بالمواقف والإلتزام بخط السير والتعريفة الجديدة بعد زيادة أسعار السولار .

بدأت جولة وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة من موقف الألف مسكن بطريق جسر السويس، حيث استمعا الي شرح من مدير المواقف بالقاهرة حول تعديل تعريفة الركوب في خطوط موقف الألف مسكن بقيمة لا تجاوز ١٠٪؜ ، وتحدثا اللواء هشام آمنة واللواء خالد عبدالعال مع عدد من المواطنين المترددين على الموقف بخصوص تعريفة الركوب الجديدة للسرفيس والتأكد من إلتزام السائقين بالموقف على جميع الخطوط بالتعريفة المقررة من المحافظة والتي تم طباعتها وتعليقاتها في مدخل الموقف .

وطالب وزير التنمية المحلية ، المواطنين بعدم دفع أي مبالغ مالية سوي التي حددتها وأعلنتها المحافظة وابلاغ مدير الموقف عن أي شكاوي في حال وجود أي مخالفات من السائقين ، كما أكد الوزير علي متابعة غرفة العمليات وادارة الازمات بالوزارة لأي شكاوي من المواطنين لسرعة اتخاذ اللازم .

ووجه وزير التنمية المحلية بإستمرار الجولات الميدانية للقيادات التنفيذية بالمحافظات على مدار اليوم في الفترات الصباحية والمسائية لمتابعة انتظام حركة المواقف وإلتزام السائقين بالتعريفة الجديدة ، كما وجه وزير التنمية المحلية بضرورة التنبيه علي السائقين بوضع ملصقات خاصة بالاسعار الجديدة على سيارات السرفيس والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقاً للزيادات الجديدة وتكون واضحة أمام المواطنين .

ومن جانبه أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أنه تم وضع تعريفة الركوب الجديدة لتراعي مصلحة المواطن والسائق ، وروعى فيها مسافة كل خط سير، وعدد الرحلات تحقيقًا للعدالة، كما تم التنسيق مع المحافظات المجاورة التى ترتبط مع المحافظة بخطوط سير لضمان توحيد التعريفة فى الجانبين لمنع استغلال المواطنين.



وأشار محافظ القاهرة إلى أن الزيادة تراوحت فى تعريفة السرفيس بين 50 قرشًا لمعظم الخطوط ، ولم تتجاوز 1جنيه للخطوط الطويلة التى تصل لأكثر من 40كم، كما زادت تعريفة أتوبيسات هيئة النقل العام بمقدار 50 قرشًا لأغلب الخطوط و 1 جنيه لبعض الخطوط المميزة والتى تخدم المناطق البعيدة، كذلك تم تعديل تعريفة الركوب بمواقف الأقاليم بما لا يجاوز 10% .



وأكد محافظ القاهرة أنه تم وضع البنرات والملصقات التي تتضمن الأسعار الجديدة للتعريفة على مداخل جميع المواقف بصورة واضحة أمام المواطنين .



وأشار اللواء خالد عبد العال إلى وجود تنسيق بين رؤساء الأحياء وإدارتى السرفيس ، والمواقف ، والإدارة العامة للمرور لتكثيف الحملات الرقابية لمتابعة إلتزام جميع السائقين بالتعريفة الجديدة ، والتأكد من وضع الملصق الخاص بالأسعار الجديدة الخاصة بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقاً للزيادات ، والتعامل مع أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية.



كما أكد محافظ القاهرة على قيام مديرية التموين بتكثيف حملات الرقابة على محطات الوقود للتصدي لأي محاولة لاحتكار المواد البترولية أو استغلال المواطنين بأي صورة .



وأوضح أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تقوم بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم كما تم تخصيص رقمى الخط الساخن 114 و 15496 لتلقي شكاوى المواطنين لاتخاذ الاجراءات اللازمة .

شارك في الجولة د. إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية واللواء ابراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية واللواء أسامة جاد الوكيل الدائم لوزارة التنمية المحلية واللواء يحيى الأدغم السكرتير العام المساعد ولواء عاطف غالى مدير إدارة مشروع السرفيس بالقاهرة وعدد من القيادات بالوزارة والمحافظة .