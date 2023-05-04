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الخميس 04 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

السوبر المصري.. تعرف على ممنوعات مباراة الأهلي وبيراميدز

الأهلي وبيراميدز
الأهلي وبيراميدز
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كشفت اللجنة المنظمة لمباراة كأس السوبر المصري بين الأهلي وبيراميدز والمقرر لها الجمعة على ملعب محمد بن زايد، عن قائمة الممنوعات التي تم إعلانها للجماهير التي ستحضر المباراة.

ووضعت اللجنة المنظمة لمباراة السوبر عدد من الممنوعات على الجماهير التي ستحضر المباراة، وهي :

  • الألعاب النارية ومؤشرات الليزر
  • الأسلحة
  • الحيوانات
  • الأبواق التي تسبب ضجيج مرتفع
  • المواد التي تعرض السلامة للخطر
  • المظلات وعصي السيلفي وعربات الأطفال
  • شاحن الهواتف
  • العطور ومستحضرات التجميل
  • إحضار أو ارتداء مواد ترويجية أو إعلانات لفرق غير مشاركة.
قائمة الممنوعات السوبر المصري بالإمارات ملعب محمد بن زايد