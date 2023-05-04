السوبر المصري.. تعرف على ممنوعات مباراة الأهلي وبيراميدز

كشفت اللجنة المنظمة لمباراة كأس السوبر المصري بين الأهلي وبيراميدز والمقرر لها الجمعة على ملعب محمد بن زايد، عن قائمة الممنوعات التي تم إعلانها للجماهير التي ستحضر المباراة.

ووضعت اللجنة المنظمة لمباراة السوبر عدد من الممنوعات على الجماهير التي ستحضر المباراة، وهي :