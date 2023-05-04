طريقة تحضير محشي ورق العنب باللحمة المفرومة في المنزل

يعد محشي ورق العنب من المأكولات .

وأضف الملح والبهارات إلى خلطة الأرز حسب الرغبة.

ابدأ بحشو أوراق العنب بحشوة الأرز، بحيث يكون الوجه الخشن من الورقة هو الوجه الملامس للحشوة.

وتأكد من لف ورق العنب بإحكام، ثم ابدأ بتكديسه في طنجرة عميقة بعد وضع شرائح البطاطا والبندورة والبصل في قعر الطنجرة.

ضع على الوجه القليل من شرائح البندورة.

قم بغمر أوراق العنب بمرق اللحم أو مرق الدجاج المخلوط مع رب البندورة أو عصير البندورة، وضع الطنجرة على الغاز على نار عالية.

قم بخفض درجة الحرارة عندما يبدأ المرق بالغليان، وقم بتغطية الطنجرة، ومن الممكن وضع طبق مقلوب على ورق العنب المحشي قبل تغطية الطنجرة بالغطاء لضمان بقاء أصابع المحشي متماسكة.

انتظر فترة تتراوح بين 1-2 ساعة حتى ينضج محشي ورق العنب تمامًا، مع إمكانية إضافة الماء بين الفينة والأخرى كلما شعرت بأن المرق قد بدأ يجف عن ورق العنب.