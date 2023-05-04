حملات تموينية بشمال سيناء لمراقبة قرار لجنة تسعير المواد البترولية

قام مفتشى الرقابه التموينية والتجارية بمديرية التموين بشمال سيناء اليوم الخميس ، بالمرور على محطات المواد البترولية لمتابعة توافر الارصدة من المواد البترولية واعلان المحطات عن أسعار المواد البترولية بأماكن ظاهرة بالمحطات وذلك بعد صدور قرار لجنة تسعير المواد البترولية بزيادة سعر السولار بمقدار واحد جنيه للتر ليصبح سعر اللتر ٨.٢٥ جنيه مع ابقاء اسعار البنزين ثابتة ولم يتم زيادتها وهي بنزين٨٠ سعر اللتر ٨.٧٥ جنيه وبنزين ٩٢ سعر اللتر ١٠.٢٥ وبنزين ٩٥ سعر اللتر ١١.٥٠ وجارى المتابعة المستمرة لحركة التداول بالمحطات وأحكام الرقابه ومتابعة السجلات البترولية.

وأعلنت محافظة شمال سيناء اليوم عن إجراء تعديلات في تعريفة الركوب للسرافيس والنقل العام وذلك في ضوء قرار وزير البترول والثروة المعدنية بتعديل سعر السولار حيث أكد اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء أنه تم وضع تعريفة الركوب الجديدة لتراعي مصلحة المواطن والسائق معا مع مراعاة المسافة التي يقطعها كل خط سير.

كما وجه محافظ شمال سيناء بوضع ملصقات علي زجاج السيارات الاجره الامامي والخلفي توضح التعريفة الجديدة وارقام الشكاوي ووضعها في مختلف مواقف السيارات علي مستوي المحافظة.