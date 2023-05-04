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الخميس 04 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الأسعار الجديدة للمواصلات الداخلية والخارجية بين مراكز ومدن محافظة شمال سيناء

الاسعار الجديدة للمواصلات
الاسعار الجديدة للمواصلات الداخلية والخارجية بين مراكز ومدن
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أعلنت محافظة شمال سيناء اليوم الخميس، عن إجراء تعديلات في تعريفة الركوب للسرافيس والنقل العام وذلك في ضوء قرار وزير البترول والثروة المعدنية بتعديل سعر السولار.

وأكد اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء أنه تم وضع تعريفة الركوب الجديدة لتراعي مصلحة المواطن والسائق معا مع مراعاة المسافة التي يقطعها كل خط سير.

كما وجه محافظ شمال سيناء بوضع ملصقات علي زجاج السيارات الاجره الامامي والخلفي توضح التعريفة الجديدة وارقام الشكاوي ووضعها في مختلف مواقف السيارات علي مستوي المحافظة.

وتهيب رئاسة مركز ومدينة الحسنة بجميع الساده السائقين بالالتزام بتعريفة الركوب الجديدة المقرره وعدم التلاعب في التسعيره حتي لا يتعرض أحد للمساءلة القانونية.

كما ناشدت جميع المواطنين بمركز ومدينة الحسنه بعدم دفع أية زيادة عن التعريفات الرسمية المحدده والإبلاغ الفوري عن أي سيارة تخالف التعليمات علما بأن التعريفة الجديدة للركوب بين مدينتي العريش  والحسنة بوسط سيناء هي تعريفة ركوب الحسنة/ العريش ١٨ جنيها فقط.

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