"أطفالنا وثقافة العمل".. ندوة بـ"تحيا مصر" في الأسمرات

عقد قصر ثقافة تحيا مصر بالأسمرات ندوة بعنوان "أطفالنا وثقافة العمل سوسيولوجيا ودينيا"، ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، المقدمة لأبناء الإسكان بديل العشوائيات، واحتفالات عيد العمال.

شارك بالندوة الشيخ محمد صالح شديد من وزارة الأوقاف، والذي تحدث عن العلم وأهميته في بناء الأمم، مشيرا إلى فضل طالب العلم في القرآن الكريم والسنة النبوية، وكيف كرّم الله سبحانه وتعالى العلماء، مع ذكر نماذج من سيرة لعلماء ساهموا في بناء مصر ونهضتها.



وأوضحت د. جيهان حسن مدير عام ثقافة الطفل ومنسق البرنامج الثقافي بمناطق الإسكان البديل، أهمية العلم في حياة الإنسان وأنه من أهم مقومات بناء المجتمعات، وأن مصطلح سوسيولوجيا مكون من كلمتين، الأولى بمعنى المجتمع والثانية بمعنى دراسة، ويعني العلم الذي يدرس المجتمعات والقوانين التي تحكم تطورها، وتحدثت عن عيد العمال الذي يحتفل به العالم في الأول من مايو كل عام، وأن مصر أعطت مثالا حقيقيا عن العمل المتقن بثباتها أوقات الأزمات خصوصا إبان أزمة كورونا.



جاء ذلك ضمن أنشطة فرع ثقافة القاهرة التابع لإقليم القاهرة الكبرى الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وبالتعاون مع الإدارة العامة لثقافة الطفل التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، في إطار اهتمام قصور الثقافة بالتنمية الثقافية لأبناء الإسكان البديل، وفقا لاستراتيجية الدولة وبرنامج وزارة الثقافة.