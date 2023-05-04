الإسكندرية تعتمد التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة وغرامة 500 جنيه للمخالف

اعتمدت محافظة الإسكندرية، تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة لوسائل النقل الداخلية والخارجية والنقل العام بالمحافظة والمقدمة من مشروع محطات الركاب والانتظار ويتم تطبيقها بدء من تاريخ الاعتماد طبقا للجداول المرفقة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، في ضوء قرار لجنة التسعير التلقائي لأسعار المنتجات البترولية بوزارة البترول وتحريك الأسعار لبعض المنتجات إعتباراً من مساء أمس الأربعاء.

وأوضح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن اللجنة التي تم تشكيلها لتعديل التعريفات وضعت في إعتبارها مسافة كل خط سير وعدد الرحلات تحقيقًا للعدالة، مشيرا إلى أن النسبة لأوتوبيسات وسيارات ووسائل النقل العام فإن الزيادة المقررة لا تتعدى نسبة 10%، على أن يتم إعلان التعريفات الجديدة وتعليقها بكافة المواقف و بصورة واضحة.



وأشار إلى أنه تم تنسيق تعريفات خطوط السير لسيارات السرفيس الخارجية ( الأقاليم ) مع المحافظات المجاورة وغيرها من المحافظات التى ترتبط مع محافظة الإسكندرية بخطوط سير لسيارات الأقاليم لضمان توحيد التعريفة .

ووجه محافظ الإسكندرية إدارة مشروع محطات الركاب والانتظار، بالإلتزام بنشر التعريفة الجديدة بالمواقف والمحطات المختلفة وتعليقها فى مكان ظاهر. وإلزام سائق النقل بعمل ملصقات بالتعريفة الجديدة لكل خط سير .

وأشار إلى أنه تم التنسيق بين المحافظات المختلفة والمجاورة لمحافظة الإسكندرية على توحيد السعر بينها.



وشدد علي ضرورة التأكيد علي وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقاً للزيادات الجديدة لعدم قيام قائدى السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير.

وكلف محافظ الإسكندرية الأجهزة المعنية من مباحث المرور ورؤساء الأحياء وإدارة المواقف والهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، ومسئولي التموين، بالرقابة على مدار الساعة للتأكد من إلتزام سائقى وسائل المواصلات المختلفة بالتعريفة الجديدة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مشددًا على الحسم في تطبيق التسعيرة الجديدة التي تم اعتمادها ومتابعة كافة مواقف المحافطة للتأكد من عدم استغلال المواطنين.



وأكد أن غرفة العمليات الرئيسة منعقدة على مدار الساعة بحضور جميع الجهات المعنية، معلنًا أرقام الطوارئ التالية لاستقبال أية بلاغات تخص التسعيرة الجديدة ( ١١٤ ، ٤٢٣٤١٣١ ، ٤٢٣٤١٣٢ ، ٤٢٣٤١٣٣ ، ٤٢٣٤١٣٤ ، ٤٢٣٤١٣٥ ، ٤٢٣٤١٣٦ ).