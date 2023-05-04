السوبر المصري.. فقرة غنائية لمدة 20 دقيقة قبل انطلاق المباراة

أكد مجلس أبوظبي الرياضي، مستضيف مباراة السوبر المصري والذي يجمع بين بيراميدز والنادي الأهلي، على إقامة فقرة غنائية قبل انطلاق تلك المواجهة الهامة.

ويلتقي بيراميدز وصيف الدوري المصري مع الأهلي بطل كأس مصر في السابعة والنصف من مساء الجمعة على استاد محمد بن زايد بمدينة أبوظبي، في إطار لقاء السوبر المصري.

وأكد مسئولو مجلس أبوظبي خلال الاجتماع الفني، أنه سيحيي الحفل الغنائي الفنان تامر حسني وهي الفقرة التي تسبق المباراة، وتنطلق قبل المواجهة بقرابة ٢٥ دقيقة ومدتها ٢٠ دقيقة فقط، وبعدها يبدأ نزول الفريقين لأرض الملعب تمهيدا لإطلاق صافرة البداية.

وتم التأكيد خلال الاجتماع الفني على ضرورة انتهاء فقرة الإحماء للفريقين، قبل الفقرة الغنائية بدقيقة واحدة، وترك الملعب إلى غرف الملابس، تحضيرا لضربة البداية.