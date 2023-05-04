ننشر حركة تداول السفن والحاويات العامة وسفن البضائع في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط استقبل خلال 24 ساعة الماضية عدد 12 سفينة ، بينما غادر عدد 9 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 33 سفينة .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 54395 طن تشمل : 22118 طن يوريا و 25009 طن كلينكر و 7268 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 49356 طن تشمل: 3454 طن حديد و3796 طن ابلاكاش و9230 طن خردة و23931 طن ذرة و 8945 طن قمح.

وبلغت حركة الصادر من الحاويات 605 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 89 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2235 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 177291 طنًا ،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 116848 طنًا.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2703 طن قمح متجهين إلى شبرا ، و عدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الاسكندرية ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5598 شاحنة.

وقعت هيئة ميناء دمياط،منذ ساعات مضت، مذكرة تفاهم مع جامعة المنصورة الجديدة بهدف وضع إطار للتعاون بين الجانبين فيما يخص تبادل الزيارات والاستفادة من الخبرات و نقل العلوم والتكنولوجيا بما يعود بالمنفعة على الجانبين.

وقام بالتوقيع اللواء بحري أحمد حواش، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط و الدكتور معوض الخولي ،رئيس جامعة المنصورة الجديدة، وجاء ذلك بحضور عميد كلية الهندسة بالجامعة ومدير البرامج الهندسية ولفيف من أعضاء هيئة التدريس وقيادات هيئة ميناء دمياط.

كما حضر التوقيع اللواء بحري طارق عدلى نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل وقيادات الهيئة.