السوبر المصري.. تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وبيراميدز

عقد بملعب محمد بن زايد بأبوظبي، اليوم الخميس، الاجتماع الفني الخاص بمباراة بيراميدز والأهلي في السوبر المصري، والذي يقام بالعاصمة الإماراتية.

ويلتقي بيراميدز وصيف الدوري المصري مع الأهلي بطل كأس مصر في السابعة والنصف من مساء الجمعة على استاد محمد بن زايد بمدينة أبوظبي، في إطار لقاء السوبر المصري.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع الفني، على أن يرتدي نادي بيراميدز اللون الكحلي الكامل ويرتدي حارس المرمى الأخضر كاملا، فيما يظهر الأهلي بالأحمر والأبيض وحارسه البرتقالي الكامل.

وتم التأكيد على وصول الفريقين إلى ملعب المباراة قبل انطلاق اللقاء بساعة ونصف مع ضرورة تسليم التشكيلات لمراقب اللقاء بمجرد الوصول للملعب مباشرة.

ومثل بيراميدز في الاجتماع الفني، أحمد زاهر المدير الإداري ووليد مهدي مدير المباريات، وعاطف شادي المنسق الإعلامي.