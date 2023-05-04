انطلاق فعاليات المؤتمر الرابع عشر لطب الأطفال بالبحيرة.. صور

انطلقت فعاليات المؤتمر الرابع عشر لطب الأطفال، اليوم الخميس، الذى تنظمه مديرية الشئون الصحية بمحافظة البحيرة ومستشفى الأطفال التخصصي بدمسنا بمركز أبو حمص وذلك بفندق تيوليب بالإسكندرية

وقال الدكتور حمودة عيد الجزار، مدرس طب الأطفال وأمراض الجهاز الهضمي بهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية ووكيل مديرية الصحة بالمحافظة، رئيس المؤتمر، أن المؤتمر يقام علي مدار 3 أيام ويستمر حتي يوم السبت المقبل الموافق 6 مايو 2023 بحضور عدد كبير من الأطباء المتخصصين فى طب الأطفال، ويحاضر فيه نخبة من أعظم أساتذة طب الأطفال، من مختلف الجامعات المصرية.

وأشار رئيس المؤتمر، أن المؤتمر يشهد حضور كوكبة تتجاوز الـ 50 أستاذ من أعظم أساتذة طب الأطفال من مختلف الجامعات المصرية ، مابين مُحاضر أو رؤساء الجلسات العلمية، مؤكدًا أن هذا المؤتمر يتميز بأنه يتماشى مع كل جديد فى طب الأطفال، فهو يرسم خارطة الطريق للأطباء الصغار، ويلبى لهم كافة احتياجاتهم .

وأوضح الجزار، أن الهدف الأسمى من إقامة المؤتمر، هو مساعدة الأطباء الصغار فى النهم من بحر العلم للأساتذة المتواجدين، حيث يهدف المؤتمر إلى زرع بذرة التميز بطريقة صحيحة وادخال الضمير الحي اليقظ بداخلها، حتى تكبر وتنمو وتترعرع وهى بهذا المستوى من التميز، فتح قنوات وحوارات التواصل الفعالة، مع مختلف الجامعات المصرية.

وقال رئيس المؤتمر، أن هذا العام يشهد المؤتمر وجود حلقات تواصل فعالة جدا مع كافة الجامعات المصرية.