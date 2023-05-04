تعرف علي معلومات عن التنمر ونصائح للاطفال لتجنبه؟

التنمر هو سلوك عدواني متكرر يهدف للإضرار بشخص آخر عمدًا، جسديا أو نفسيا. يتميز التنمر بتصرف فردي بطرق معينة من أجل اكتساب السلطة على حساب شخص آخر يمكن أن تتضمن ‏التنمر في المدارس و‏التنمر في مكان العمل وغيره

نصائح لمواجهة التنمر:

. إذا ضايقك شخص ما ثم قال لك "ما تقولش لحد"، فاعلم أنه يفعل شيئا خاطئا وقفا" بما نشره ""اليونيسيف "و هي منظمة الأمم المتحدة للطفولة، تعمل في بعض أكثر أماكن العالم صعوبة للوصول إلى الأطفال والمراهقين الأكثر حرمانًا، ولحماية حقوق كل طفل، في كل مكان نقدم بعض النصائح المهمة التي يرشد إليها علماء النفس والاجتماع:

. قول الحقيقة والإبلاغ عن التنمر والإساءة هو من الشجاعة.

. كن بعيد ا عن المجموعات المعروف عنها ممارسة التنمر، حتى لو كانوا من الشخصيات المرحة أو ذات الشعبية.

. إذا ما كنت خائفا" من تعرضك للإيذاء، حاول تجنب أن تكون بمفردك، أو أن تكون في مكان لا تتواجد فيه رقابة من شخص كبير.

ما االذي يمكنني القيام به لو قام أحد بإيذائي؟

• إذا كانت الإساءة لفظية، لا تقم بالرد بإهانة مماثلة. الجدل معهم سيعطيهم القوة وسيؤدي إلى المزيد من المشاكل.

• إذا كان الإيذاء بدنيا، يجب أن تبقى في أمان، قم بإيقافهم عن طريق الدفاع عن نفسك واطلب مساعدة شخص كبير.

• تحدث مع شخص تثق بهو أخبر والديك، أو مدرسك، أو شقيقك، أو أحد أصدقاءك، اطلب المساعد.