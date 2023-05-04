المنظمة العربية للسياحة تنهي مشاركتها في معرض سوق السفر بدبي

أنهت المنظمة العربية للسياحة مشاركتها بمعرض سوق السفر العربي الـATM في نسخة ال ٣٠ لعام 2023م من خلال التعاون القائم والتنسيق المستمر مع قطر للسياحة دعما للدوحة عاصمة السياحة العربية لعام 2023م لما يمثله هذا المعرض من دفع لحركة السياحة العربية البينية وتفعيل ونمو السياحة الدولية للمنطقة العربية أيضا.

وأوضح المتحدث الاعلامي الرسمي للمنظمة الدكتور وليد الحناوي بأن المشاركة في هذه النسخة من المعرض بلغت أكثر من 2000 عارض وممثل من 150 دولة، وارتفعت بنسبة 27% مقارنة بنسخة العام الماضي من الحدث، بالتزامن مع تسجيل نمو ملحوظ في جميع قطاعات المعرض، شملت كلاً من: الشرق الأوسط ( بنسبة 15.1%)، أوروبا ( بنسبة 30.9%)، آسيا (بنسبة 18.6%)، إفريقيا (بنسبة 44.7%)، في وقت شهد فيه قطاع تكنولوجيا السفر والفنادق نمواً بنسبة 62% و37.5% على التوالي على أساس سنوي. واحتوى المعرض على مجموعة متنوعة من الجلسات التي ركزت على قضايا الصناعة المحورية، بما في ذلك: الفنادق والضيافة، الطيران والنقل، الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، سفر الأعمال، الاستثمار، السياحة المسؤولة، تنويع القوى العاملة، والقطاعات الناشئة مثل مناطق الجذب، والرحلات البحرية، والسياحة الثقافية، وضم «سوق السفر العربي 2023» أيضاً مركزاً للاستدامة للمرة الأولى في تاريخ المعرض.

وأكد أن معرض سوق السفر العربي يعد واحدًا من أنجح الفعاليات السياحية على المستوى الاقليمي والدولي حيث يعتبر فرصة مميزة لكافة العاملين في مجال صناعة السياحة والسفر على المستوى الحكومي والخاص للالتقاء والتواصل ووضع الخطط الاستراتيجية والتفاوض لتنفيذ صفقات سياحية تغطي كافة قطاعات وجهات السفر والسياحة وتقنيات الرحلات، وشركات الخطوط الجوية، والرحلات البحرية، والضيافة، وتأجير السيارات... الخ.

وأشار إلى أنه يُقام على هامش المعرض عدد من الندوات وورش العمل المتخصصة يشارك فيها خبراء الصناعة بعرض أحدث الأبحاث والاتجاهات لتنمية وتطوير هذه الصناعة الكبرى.

وأوضح الحناوي بأن رئيس المنظمة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد .. قام بزيارة أجنحة الدول العربية ملتقيا وزراء السياحة والسادة المسئولين بهدف بحث اوجه التعاون المشترك والتنسيق المستمر مع كافة الدول العربية لما يخدم تنمية وتطوير صناعة السياحة مقدما شكره لقطر للسياحة على استضافتها بجناح الدوحة عاصمة السياحة العربية والذي يعد تأكيدا للتعاون المميز القائم لتنفيذ العديد من البرامج لتكن الدوحة محطة رئيسية للسياحة العربية في عام ٢٠٢٣.