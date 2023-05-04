نائب محافظ البحيرة تتفقد مجمع مواقف رشيد والالتزام بالتعريفة الجديدة.. صور

أجرت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، اليوم الخميس، جولة تفقدية بمجمع مواقف رشيد، لمتابعة انتظام العمل وعدم وجود اي معوقات عقب زيادة تعريفة الركوب بنسبة 10%، وفقا لما حددته اللجنة العليا لمشروع مواقف بالمحافظة، وذلك بالتزامن مع الإعلان عن الأسعار الجديدة للمواد البترولية التى أقرتها اليوم وزارة البترول بزيادة سعر لتر السولار بقيمة واحد جنية ليصبح سعره 8.25 جنيه للتر.

وشددت نائب محافظ البحيرة خلال الجولة بقيام جميع الوحدات المحلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالمتابعة المستمرة لجميع المواقف والإلتزام بالاعلان عن التعريفة الجديدة بالمواقف وكذا على السيارات وكذا إلتزام السائقين العاملين على الخطوط المختلفة بتعريفة الركوب المقررة وتشديد الرقابة للإلتزام بها وكذا الإلتزام بعدد الركاب المقرر وخطوط السير المرخص بها لكل سيارة، مع تكثيف الخدمات المرورية على جميع مواقف السيارات وكافة الطرق بدائرة المحافظة وإتخاذ ما يلزم قانوناً حيال أي مركبة تتعدى على حقوق المواطنين أو تخالف خطوط السير أو عدد الركاب أو التعريفة المقررة وكذا إتخاذ ما يلزم من إجراءات للقضاء على المواقف العشوائية وتنفيذ القانون حيال المخالفين.

كما وجهت برفع درجة الاستعداد القصوى و تفعيل غرف العمليات لمتابعة انتظام عمل مواقف السيارات والالتزام التام بتطبيق التعريفة الجديدة التى حددتها اللجنة العليا لمشروع مواقف البحيرة وتكثيف المرور لمتابعة سير عمل محطات الوقود

وتهيب المحافظة بالمواطنين فى حالة اى شكوى يتم التواصل مع الغرفة المركزية على الارقام التاليه:- 114 الخط الساخن

0453349447 او 0453356240 او 0453356397 فاكس أو محمول رقم 01119996050.