تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس انتظام سير العمل داخل عدد من مواقف الأجرة داخل مدينة مرسى مطروح، مع الاطمئنان ومتابعة جميع المواقف بمدن المحافظة وإلتزام العمل بتعريفة الركوب الجديدة لسيارات السيرفيس أتوبيسات مشروع النقل الجماعي.

جاء ذلك عقب تحريك سعر لتر السولار الذى أقرته لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بوزارة البترول والتعدين من 7,25 جنيهات إلى8,25 جنيهات.



تفقد محافظ مطروح خلال جولته الميدانية موقف سيارات الأجرة بين مطروح والمحافظات الأقاليم بمنطقة الكيلو 2، وموقف سيارة الأجرة للكيلو 7 و4 وسط المدينة، ومشروع أتوبيسات النقل الجماعى، يرافقه اللواء محمد البندارى مدير مرور مطروح، والمهندس محمد القط مدير عام المواقف، والعميد عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسى مطروح، والمقدم هاشم أبو غزالة مدير مباحث مرور مطروح، والمهندس محمد فهيد مدير مشروع النقل الجماعى.



وأطمأن محافظ مطروح من الركاب على عدم الزيادة عن تعريفة الأجرة المقرر ة وعدم وجود أى تجاوزات، كذلك عدم وجود شكاوى من السائقين حول تعريفة الأجرة الجديدة.



وأكد محافظ مطروح أنه وجه لكافة الأجهزة المعنية بالمحافظة بتكثيف حملات الرقابة وتشكيل حملات مشتركة من مديرية التموين، وإدارة المواقف وإدارة المرور، والانتهاء من طبع الملصقات ولافتات التعريفة الجديدة للأجرة مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أى مخالفة أو تجاوزات لرفع قيمة تعريفة الركوب ومنع استغلال المواطنين

وناشد محافظ مطروح المواطنين بالتواصل الفوري مع الرقم ( ٠٤٦٤٩٣٣١٥٨) بغرفة عمليات المحافظة، والتى تقوم بدورها بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن في حالة أي زيادة في تعريفة الركوب لجميع الخطوط الداخلية والخارجية، وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

محافظ مطروح يطمئن على الالتزام بتعريفة أجرة المواصلات الجديدة.. صور

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