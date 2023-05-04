تعرف على استعدادات أوكرانيا لهجومها المضاد على روسيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في فنلندا إن الهجوم "قادم قريبًا".. أكد وزير دفاعه، أوليكسي ريزنيكوف، يوم الإثنين "نحن مستعدون".

يتم الاحتفاظ بتاريخ الهجوم وحجمه ومحاوره في طي الكتمان. ولكن، قبل الإطلاق، يوصي الطاقم "بنمذجة" التضاريس والمواقف المتعارضة لجعل توازن القوى مناسبًا أثناء القتال البري. يسمي الجيش هذه المرحلة بـ"التشكيل". لقد نظم الجيش الروسي هذا الشرط قبل أكثر من عام. لزيادة فرصهم، في حين أن ميزان القوى العددي لا يخدمهم، كان على القوات الأوكرانية أن تولي اهتمامًا كبيرًا حسب نصائح الغرب.

إن تحضير الأرض يفترض أولًا وقبل كل شيء مضايقة واستنفاد الأرواح عن طريق إطالة الانتظار. يمكن أن يضعف يقظة الجنود الروس، الذين يوضعون في حالة تأهب لفترة طويلة، على الجبهة. في الخنادق أو شاشات الرادار المواجهة، يضعف التركيز بمرور الوقت. على الجانب الأوكراني، من المحتمل أيضًا أن يتم تقطير المؤشرات الخاطئة لإخفاء استعداداتها وتضليل الخصم. كما أن العمليات السيبرانية ممكنة.

عمليات التخريب

قبل الانطلاق، كان على القوات الأوكرانية جمع المعلومات الاستخبارية عن خطوط العدو. التضاريس مألوفة لهم. لكن، لعدة أشهر، قامت القوات الروسية بحفر عدة خطوط من الخنادق وتحصين مواقعها بـ"أسنان التنين" أو عن طريق تلغيم طرق الوصول. تم تصميم هذه الدفاعات لإجبار المهاجم على السير في مسار معين وداخل "صندوق القتل" لتستهدفه المدفعية. في المنطقة الواقعة جنوب زابوريزهيا وشمال مليتوبول، تم تطوير خطوط الدفاع بشكل خاص. لكن استخبارات مصدر القمر الصناعي، التي قدمها الأمريكيون بشكل خاص، تعطي رسم خرائط دقيق للتحصينات. يمكن أن يعطي الثوار المتسللون من الخلف إشارات أيضًا.

لعدة أسابيع، تضاعفت عمليات التخريب أيضًا في الأراضي التي تحتلها روسيا. أصابت عبوات ناسفة قطارين للشحن في منطقة بريانسك يومي الاثنين والأربعاء. استهدفت عملية أخرى مؤخرًا مستودعًا للوقود في شبه جزيرة القرم. هذه الإجراءات لها تأثير ضئيل. لكنهم يجعلون من الممكن زعزعة الاستقرار اللوجستي الروسي من أجل التمكن من إبطاء رد فعلها في حالة وقوع هجوم. من خلال تنفيذ عمليات ضد خطوط الاتصال الأوكرانية، يسعى الروس إلى تأخير هجومهم.

ستكون الساعات الأولى حاسمة. يجب أن تستهدف العمليات الأولى الرادارات ومراكز القيادة لإغماء الخصم. صواريخ AGM8-8 Harm المضادة للرادار التي سلمتها الولايات المتحدة منذ الصيف ستكون مفيدة بشكل خاص. يبدو أن القوات الجوية الأوكرانية تمكنت من تجهيز طائرات MiG-29. ولكن لكي تتمكن القوات الجوية الأوكرانية، الحلقة الضعيفة في النظام، من الإقلاع، يجب أن تكون الدفاعات الروسية المضادة للطائرات قد دمرت. من جانبها، عانت القوات الجوية الروسية قليلًا خلال العام الماضي ولكن ما زالت لديها إمكانات كبيرة. للتغلب على هذا الضعف، ربما سعى الجيش الأوكراني إلى تحريك أنظمة دفاع معينة قدمها الغرب بالقرب من الجبهة فى ظل وابل من القصف الروسي في الأسابيع الأخيرة

إدارة الندرة

لمواصلة الهجوم، يمتلك الجيش الأوكراني تسعة ألوية مجهزة بمعدات غربية: تم تسليم 230 دبابة و1550 عربة مدرعة. أعلنت كييف أيضًا عن تشكيل 8 ألوية هجومية. سيتعين اتخاذ قرار بشأن الحجم الذي سيلتزمون به وعدد الجبهات التي سيتم فتحها. ستكون مسألة اختراق الدفاعات، ولكن أيضًا حماية الأجنحة مهمة للغاية. توصي الإستراتيجية العسكرية بتوازن قوى لقيادة الهجوم. ستلعب المدفعية دورًا رئيسيًا في اختراق دفاعات العدو. للتقدم، ستحتاج المركبات المدرعة إلى دعم مهندس لعمليات "الاختراق" - والتي تتكون من إنشاء خروقات في موقع العدو. لكن سيتعين على الأوكرانيين إدارة ندرة مخزونهم من المعدات والذخيرة. من أجل الانتصار، كتب المتخصص العسكري فرانز ستيفان جادي: "قد تكون هناك طريقة واحدة فقط أمام أوكرانيا للهروب من ويلات الاستنزاف في الساعات الأولى من الهجوم القادم: إحداث شلل للقيادة العسكرية الروسية والذعر في صفوف السكان الروس". وأضاف: "العوامل غير الملموسة مثل المفاجأة التكتيكية، وقيادة ساحة المعركة، ومعنويات المقاتلين من المرجح أن تكون حاسمة خلال الـ 24 ساعة الأولى من الهجوم "

بينما تتجه الأنظار إلى جنوب أوكرانيا، بين زابوريزهيا وميليتوبول وماريوبول، حيث يمكن أن يقطع الهجوم استمرارية الأراضي التي احتلتها روسيا إلى قسمين ويهدد شبه جزيرة القرم، لم تتخل أوكرانيا عن بقية الجبهة. وقال الجنرال سيرسكي، قائد القوات البرية الأوكراني، "سنواصل، رغم كل التوقعات والنصائح، الإمساك ببخموت، وتدمير فاجنر، وجميع الوحدات القتالية الأخرى التابعة للجيش الروسي". لقد فشل مرتزقة يفجيني بريجوجين حتى الآن في إسقاط هذه المدينة الشهيدة في شرق البلاد. لقد عانوا من خسائر فادحة..

لمدة عام، تم إبعاد 250 ألف جندي روسي عن العمل وفقًا للجنرال ميلي، رئيس الأركان الأمريكية. وبحسب المتحدث باسم البيت الأبيض، فإن روسيا فقدت 100 ألف جندي خلال الأشهر الخمسة الماضية؛ و20000 سوف يموتون. أكد جون كيربي أن "روسيا استنفدت احتياطياتها العسكرية وقواتها المسلحة". إذا كانت الأرقام صحيحة، فقد تم استيفاء شرط أساسي آخر لإضعاف الجيش الروسي.