الاحتلال الإسرائيلي يقتل ثلاثة فلسطينيين في اجتياح للضفة الغربية

اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وجهاز الامن الداخلي الاسرائيلي (شين بيت) أن ثلاثة فلسطينيين، من بينهم المشتبه في قتلهم لثلاثة بريطانيين اسرائيليين، قتلوا اليوم الخميس في عملية نفذتها قوات الامن الاسرائيلية في نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

هذا الصباح، خلال عملية مشتركة للشين بيت، قتل الجيش والشرطة ناشطا حماس حسن كتناني ومؤيد متسري. وقال الشين بيت في بيان إن هؤلاء الإرهابيين قتلوا ليا (لوسي) ومايا ورينا دي في 7 أبريل في هجوم إطلاق نار بالقرب من الحمرا بالضفة الغربية.

موجة عنف

وأضاف جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي أن أحد المتواطئين معهم قتل خلال هذه المداهمة. وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أبلغت قبل ذلك بقليل عن مقتل ثلاثة "شهداء" فلسطينيين في عملية نفذتها قوات الأمن الإسرائيلية في نابلس.

وشهد الصراع الإسرائيلي الفلسطيني موجة من العنف المتزايد منذ يناير. وبلغ عدد القتلى الفلسطينيين منذ بداية العام 105 قتيلا. قتل 19 اسرائيليا وأوكراني وايطالي في نفس الفترة، بحسب احصاء لوكالة فرانس برس جمعتها مصادر رسمية اسرائيلية وفلسطينية.

وتشمل هذه الإحصائيات، من الجانب الفلسطيني، مقاتلين ومدنيين، بمن فيهم قاصرون، ومن الجانب الإسرائيلي، معظمهم من المدنيين، بمن فيهم قاصرون، وثلاثة أفراد من الأقلية العربية.