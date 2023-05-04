شعبة الذهب: 30 جنيها زيادة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 يسجل 2660

شهدت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الخميس، ارتفاعا، كما شهدت الأوقية بالبورصة العالمية، ارتفاع، وذلك بعدما رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وألمح إلى أنه قد يحجم عن المزيد من الرفع للفائدة.

وقال سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات، إن أسعار الذهب ارتفعت بقيمة 30 جنيهًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات مساء أمس، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 2660 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية بقيمة 20 دولارًا، لتسجل مستوى 2040 دولارًا، وذلك بعدما لامست مستوى 2080 دولارًا لتكسر رقمها السابق المسجل عند مستوى 1974 دولارًا في اغسطس 2020.

وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3040 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 2280 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1774 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 21280 جنيه.

وكانت أسعار الذهب قد تراجعت بقيمة 10 جنيهات بالأسواق المحلية خلال تعاملات أمس الاربعاء، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 للتعاملات عند مستوى 2640 جنيه، واختتم تعاملات عند مستوى 2630 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية بقيمة 8 دولارات، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 1912 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2020 دولارًا.

وكان الفيدرالي الأمريكي قد رفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس خلال اجتماع أمس الأربعاء، ولم يقل المركزي إنه “يتوقع” أن تكون هناك حاجة لمزيد من الرفع للفائدة، واكتفى بالقول إنه سيراقب البيانات المقبلة لتحديد ما إن كان المزيد من الرفع للفائدة ربما يكون ملائما.

وانخفض مؤشر الدولار 0.2%، الأمر الذي يجعل الذهب المقوم بالعملة الأمريكية أقل ثمنا لحائزي العملات الأخرى.