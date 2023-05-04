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الخميس 04 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أوكرانيا تعلن اسقاط 18 من أصل 24 طائرة مسيرة أرسلتها روسيا

البوابة نيوز
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في أعقاب اتهامات بشن هجمات بطائرات بدون طيار على الكرملين نسبتها موسكو إلى كييف، قالت أوكرانيا اليوم الخميس إنها أسقطت 18 من أصل 24 طائرة مسيرة أرسلتها روسيا خلال الليل. أطلقت 24 طائرة بدون طيار من طراز شاهد 136/131. وقالت في بيان على تليجرام إن القوات الجوية الأوكرانية، بالتعاون مع وحدات دفاع جوي أخرى، أسقطت 18 طائرة مسيرة.

وتتهم روسيا أوكرانيا بمحاولة مهاجمة الكرملين. أكدت الرئاسة الروسية أن طائرتين بدون طيار استهدفتا الكرملين، مساء الثلاثاء إلى الأربعاء، "خرجتا من الخدمة بفضل استخدام أنظمة الرادار". وقال فلاديمير بوتين إن الكرملين فتح تحقيقًا في الحادث وأضاف "إننا نعتبر هذه الأعمال محاولة لعمل إرهابي ومحاولة اغتيال الرئيس". الادعاء لا يمكن التحقق منه كما هو. وسرعان ما أعلنت الرئاسة الأوكرانية أنها "لا علاقة لها" بهذا الهجوم، حتى أنها اتهمت روسيا بـ"تدبيره".