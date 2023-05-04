محافظ أسوان يتابع إزالة 74 حالة تعد بإدفو ونصر النوبة

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، استمرار الحملات ضمن أعمال المرحلة الأولى للموجة الـ21 لإزالة التعديات على أملاك الدولة سواء الأراضى الزراعية أو مخالفات البناء بجميع المراكز والمدن تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وبمتابعة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وذلك للتصدى بكل حزم لكافة أشكال التعديات أولاً بأول وعدم التهاون في إسترداد حق الدولة وفرض سيادة القانون .

وأشار إلى أن حملات الإزالة منذ إنطلاق المرحلة الأولى أسفرت عن إزالة 74 حالة تعدى على الأراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية والخاصة بمساحة إجمالية 14 ألف و848 م2 .

وشدد اللواء أشرف عطية على مسئولى الوحدات المحلية بالتنسيق مع جهات الولاية والجهات الأمنية بضرورة تكثيف الجهود لمواصلة حملات الإزالة لأى حالات تعدى على أملاك الدولة مع إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لردع المعتدين والمخالفين.

ومن جانبه أكد إبراهيم سليمان رئيس مركز ومدينة إدفو، أنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان تم تنظيم الحملات المكبرة التى استهدفت إزالة 36 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بإجمالى مساحة 7 آلاف و338 م2، بالإضافة إلى تنفيذ 22 قرار إزالة لتعديات على الأراضى الزراعية الخاصة بمساحة إجمالية 3 آلاف و909 م٢ .

وفى نفس السياق أكد صابر حسين رئيس مركز ومدينة نصر النوبة، أن حملات الإزالة التى تم تنظيمها بالتنسيق مع قوات الأمن استهدفت إزالة 16 حالة تعدى بالبناء على أملاك الدولة بمساحة 3 آلاف و601 م2 بمختلف القرى على مستوى المركز .

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