رئيس حي الدقي يتابع انتظام مواقف السرفيس والعمل بالتعريفة الجديد

أجري اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي بمتابعة موقف سرفيس بنهاية شارع التحرير "كوبري الخشب" كما تابع موقف ناهيا بشارع السودان، للتأكد من تقديم الخدمة دون مغالاة من أصحاب الميكروباصات والالتزام الكامل بالرسوم المقررة مع الاعلان عنها للمواطنين، جاء ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالتواجد الميداني لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن لمتابعة موقف السرفيس.

واكد رئيس الحي ، تم تعليق ملصق بالاجرة الجديدة علي الميكروباصات وانتظام مواقف السرفيس ، انتظام واستقرار الأوضاع في محطات تموين الوقود نطاق حي الدقي بعد ارتفاع أسعار السولار جنيه فقط، حيث كلف المحافظ جهاز السرفيس ومديرية ومباحث التموين بالتنسيق مع إدارة المرور ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري إدارات المواقف بتكثيف الحملات التفتيشية على المواقف ومحطات الوقود بنطاق دائرة المحافظة لمنع استغلال المواطنين وضبط السائقين المخالفين.

وكان قد اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اليوم الخميس تعريفة خطوط السير لسيارات النقل الجماعي والسرفيس الداخلية والأقاليم وذلك في ضوء قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية وتحريك أسعار بعض المنتجات اعتبارا من اليوم.