حبس عاطل في الشرقية لحيازته 150 طربة حشيش

قررت نيابة أبوحماد اليوم الخميس، حبس عاطل 4 ايام على ذمه التحقيقات لحيازته 150 طربة حشيش بدائرة مركز أبو حماد.

وكان اللواء محمد صلاح مدير امن الشرقية قد تلقي إخطارا من اللواء محمد الجمسي مدير المباحث الجنائية يفيد بورود معلومات سرية لضباط الإدارة العامة للمخدرات فرع العاشر من رمضان عن قيام " سالم ح ع " 40 عاما مقيم البعالوة مركز التل الكبير والسابق اتهامه فى 6 قضايا مخدرات آخرهم القضية رقم 30764 جنايات المرج لسنة 2021 مخدرات بالتردد على مدينة أبو حماد للاتجار فى المواد المخدرة وخاصة مخدر الحشيش على نطاق واسع.

تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية والأمن العام وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية وإذن النيابة العامة تم ضبطه فى كمين محكم أعد له بالقرب من كوبرى العباسة العلوى طريق أبو حماد- الإسماعيلية" دائرة مركز أبوحماد وبتفتيشه عثر بحوزته على 150 طربة من مخدر الحشيش تزن 15 كيلو جرام ودراجة بخارية بدون لوحات معدنية ومبلغ مالى وهاتف محمول وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار فيها والهاتف يستخدمه فى الاتصال بعملائه وعقد الصفقات والمبلغ المالى جزء من حصيلة الاتجار

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإحالته للنيابة العامة.