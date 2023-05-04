السيطرة على حريق قطعة أرض فضاء بجوار الإدارة الزراعية بالواحات البحرية

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة علي حريق نشب بقطعة أرض فضاء علي مساحة 200 متر بجوار الإدارة الزراعية قرية الباويطي بدائرة قسم شرطة الواحات البحرية دون وقوع إصابات.

وتلقى ضباط مباحث قسم شرطة الواحات البحرية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق بقطعة أرض فضاء علي مساحة 200 متر بجوار الإدارة الزراعية قرية الباويطي بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة ب3 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.