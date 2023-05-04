صحة مطروح: حريق إحدى عربات القطار لم يسفر عنه وقوع ضحايا

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة مطروح، اليوم الخميس، إن حريق الذي نشب بإحدى عربات القطار رقم ١٢٠٩/ ٣١١٦ اكسبريس، لم يسفر عن أي خسائر في الأرواح سواء إصابات أو وفيات.

حيث أنه أثناء سير القطار المتجه من مرسى مطروح إلى القاهرة والمكون من 8 عربات، تلاحظ للسائق وجود أدخنة تتصاعد من العربة الثانية خلف الجرار عند الكيلو 141 بين محطتي غزال وسيدي عبدالرحمن أمام قرية بيانكي السياحية.

وقام السائق بفصل العربة التي تعرضت لحدوث الحريق بعيدا عن العربات الأخرى من الأمام والخلف وتم التعامل الفوري مع الدخنة بطفايات الحريق الموجودة بالقطار، وتم استئناف الرحلة باقي عربات القطار.

صحة مطروح: حريق إحدى عربات القطار لم يسفر عن وقوع ضحايا

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