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الخميس 04 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

سقوط شخص من تروسيكل أثناء سيره أعلى دائري الرشاح ببولاق الدكرور

أرشيفيه
أرشيفيه
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أصيب أحد الأشخاص جراء سقوطه من تروسيكل أثناء سيره أعلي دائري الرشاح بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور غرب محافظة الجيزة.

وتلقى المقدم مصطفي عبدالله رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود مصاب أعلي دائري الرشاح بدائرة القسم؛ وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين سقوط أحد الأشخاص من تروسيكل أثناء سيره مما تسبب في إصابته جري نقله إلي مستشفي بولاق الدكرور العام لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

بمديرية أمن الجيزة قسم شرطة بولاق الدكرور مستشفى بولاق الدكرور مديرية امن الجيزة أصيب أحد الأشخاص