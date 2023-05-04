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الخميس 04 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

السوبر المصري.. الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة بيراميدز

تدريبات الأهلي
تدريبات الأهلي
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يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته في الإمارات مساء اليوم الخميس؛ استعداداً لمواجهة فريق بيراميدز المحدد لها مساء غدٍ الجمعة على لقب السوبر المصري. 

ويبدأ المران في الساعة السابعة والربع (بتوقيت القاهرة) اليوم الخميس على ملعب محمد بن زايد الذي تقام عليه المباراة. 

وتقرر السماح لوسائل الإعلام حضور الربع الساعة الأولى من فقرات المران وفقا لتعليمات اللجنة المنظمة لمباراة السوبر المصري. 

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق بيراميدز في بطولة كأس السوبر المصري والمحدد لها مساء غدٍ الجمعة على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي.

الأهلي وبيراميدز كأس السوبر المصري مارسيل كولر