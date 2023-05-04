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الخميس 04 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"صحة الدقهلية": مناظرة 529 حالة ضمن مبادرة التشخيص عن بعد

جانب من أعمال مناظرة
جانب من أعمال مناظرة الحالات
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أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة في محافظة الدقهلية، أن فريق عمل المبادرة الرئاسية للتشخيص عن بعد، ناظر ٣٢٤١ حالة خلال الربع الأول من ٢٠٢٣  منذ بداية تفعيل المنظومة.

وأعرب مكين، فى بيان صحفى له اليوم الخميس عن شكره وعمق تقديره لفريق عمل المبادرة الرئاسية، مشددا على استمرار الجهود المكثفة لتشخيص الحالات المرضية المختلفة، وتقديم خدمة الاستشارات الطبية عن بُعد على النحو الذى يكفل  وصول الخدمة إلى المناطق النائية.

وقالت الدكتورة نهى أحمد عباس منسق عام المبادرة، إن الخدمة مفعلة في ١٥ مستشفى بإجمالي  ٤٠ تخصصا، كما تم تفعيل التغذية العلاجية والإقلاع عن التدخين والصيدلة الإكلينيكية.

واشارت إلى أن وحدة التشخيص عن بُعد تحتوي على العديد من الملحقات مثل سونار للموجات فوق الصوتية الرقمية، ومنظار العين الرقمي، ومنظار الجلد الرقمي، وسماعة الطبيب الرقمية، وجهاز تخطيط كهربية القلب الرقمي، ومنظار الأذن الرقمي، ومقياس ضغط الدم الرقمي، وميزان الحرارة الرقمي، وطابعة، وماسح ضوئي، وكاميرا.

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