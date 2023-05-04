تامر حسني يطير للإمارات لإحياء حفل السوبر المصري

شارك الفنان تامر حسني جمهوره، صورة له وهو على متن الطائرة خلال توجهه لدولة الإمارات لإحياء حفل مباراة السوبر المصري.

وقال تامر عبر حسابه على موقع التغريدات "تويتر":"يا صباح الفل علي أحلي ناس متجه أن شاء الله لدولة الامارات "أبو ظبي| استعدادًا لإحياء حفل كأس السوبر المصري، أنا في طريقي للمطار".

من المقرر أن يلتقي فريقا الأهلي وبيراميدز غدا الجمعة في السوبر المصري عند الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة ، وتجمع مباراة السوبر المصري بين فريق بيراميدز ثاني ترتيب الدوري المصري الموسم المنقضي، وفريق الأهلي بطل الكأس.