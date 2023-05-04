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الخميس 04 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

تامر حسني يطير للإمارات لإحياء حفل السوبر المصري

الفنان تامر حسنى
الفنان تامر حسنى
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شارك الفنان تامر حسني جمهوره، صورة له وهو على متن الطائرة خلال توجهه لدولة الإمارات لإحياء حفل مباراة السوبر المصري.

وقال تامر عبر حسابه على موقع التغريدات "تويتر":"يا صباح الفل علي أحلي ناس متجه أن شاء الله لدولة الامارات "أبو ظبي| استعدادًا لإحياء حفل كأس السوبر المصري، أنا في طريقي للمطار".

 

من المقرر أن يلتقي فريقا الأهلي وبيراميدز غدا الجمعة في السوبر المصري عند الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة ، وتجمع مباراة السوبر المصري بين فريق بيراميدز ثاني ترتيب الدوري المصري الموسم المنقضي، وفريق الأهلي بطل الكأس.

تامر حسني حفل السوبر مباراة