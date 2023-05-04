الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش الأثر التشريعي لإنشاء نقابة التجاريين

يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، أعمال جلساته العامة يوم الاحد المقبل، وذلك لمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ،عن الطلب المقدم من النائب اكمل مجانى عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين،بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين.

وأكد النائب أكمل تجانى إن طلب المناقشة العامة يهدف إلى دراسة الاثر التشريعى للوصول إلى إزالة المعوقات التى تعوق عمل نقابة التجاريين والنهوض بالعمل المهنى للتجاريين بمختلف شعبهم والتى تأثرت بتقادم النصوص التشريعية والتى عفا عليها الزمن.

يذكر أن مجلس الشيوخ قد ناقش الجلسات الماضية استيضاح سياسية الحكومة بشأن استراتيجية ترشيد استهلاك المياه، وزيادة كفاءة استخدامها

شهدت الجلسات، إحالة طلب مناقشة عامة بشأن إجراءات ترشيد المياه وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي وجهود تطوير وتحديث منظومة الري، إلى لجنة مشتركة من لجنة الزراعة والري، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.