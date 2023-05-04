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الخميس 04 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تأجيل مباراة الاتحاد وبيراميدز بسبب السوبر المصري

بيراميدز
بيراميدز
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قررت رابطة الأندية المحترفة، تأجيل مباراة الاتحاد وبيراميدز نظرًا لأداء مباراة السوبر المصري أمام الاهلي غدًا الجمعة.
 وكان من المقرر أن يخوض بيراميدز مباراته أمام الاتحاد السكندري في الأسبوع السابع والعشرين غدًا الجمعة، على أن يحدد الموعد فيما بعد.
 ويستضيف ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بعد غد الجمعة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونظيره فريق بيراميدز فى لقاء نهائي كأس السوبر المصري.

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