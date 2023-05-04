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الخميس 04 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على 3 عاطلين لسرقتهم الهواتف والمساكن بالقاهرة

المتهمين والمضبوطات
المتهمين والمضبوطات
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 ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على 3 عاطلين لسرقته الهواتف والمساكن بالعاصمة. 

البداية عندما تم ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") لقيامه بارتكاب واقعة سرقة هاتف محمول خاص بأحد الأشخاص بأسلوب "المغافلة"، وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة"، وأقر بارتكابه واقعتى سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط (الهواتف المحمولة المستولى عليهم) بمسكنه، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الهواتف المحمولة واتهموه بالسرقة. 

كما تم ضبط (شخصين–لهما معلومات جنائية) لتكوينهما تشكيلا عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب حوادث سرقات المساكن بأسلوب "المغافلة" وأنهما وراء ارتكاب واقعتى سرقة من داخل المساكن بذات الأسلوب، كما تم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

رجال مباحث القاهره القبض على 3 عاطلين العاصمة سرقة هاتف محمول