الاثنين.. "ثقافة أسيوط" يقدم ملتقى أدبيا جديدا

ينظم فرع ثقافة أسيوط يوم الاثنين المقبل الموافق 8 مايو الجاري في السادسة مساء ملتقى أدبي جديد ضمن باقة من الفاعليات الثقافية والفنية التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة ضياء مكاوى من خلال مكتبة الطفل والشباب باسيوط الجديدة برئاسة شيماء عبد العال ضمن فعاليات برنامج الإبداع الأدبي لنادي الأدب بثقافة أسيوط الجديدة برئاسة الشاعر أحمد الشافعى.

يستضيف الملتقى خلال فعالياته الكُتاب والمفكرين السياسي الدكتور أحمد ياسين نصار و يناقش " اللغة وعاء الثقافة" بجانب تقديم بعض القصائد الشعرية الجديدة من مبدعي نادى أدب أسيوط الجديدة.