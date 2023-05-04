العثور على بنك عملات متحرك بحوزة 3 أشخاص بمنشأة ناصر

عثرت أجهزة الأمن بالقاهرة على بنك عملات متحرك بحوزة 3 أشخاص بمنشأة ناصر.

وتعود الواقعة عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين وبحوزتهما “مبلغ مالى – 2 سيارة”.

وبمواجهتهما اعترفا بمزاولتهما نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى وتحويل العملات المالية بطرق غير مشروعة من خارج البلاد وهو ما يعرف بنظام "المقاصة" وأضافا باقتصار دورهما على استلام وتسليم المبالغ المالية بالإتفاق مع (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" – مقيم بمحافظة الجيزة).

عقب تقنين الإجراءاتبالتنسيق مع قطاعى (الأمن العام – مديرية أمن الجيزة) تم إستهداف الأخير وأمكن ضبطه وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمان أيدها واعترف بمزاولته نشاطاً غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد على النحو المشار إليه بالإشتراك مع شقيقه " يحمل جنسية ذات الدولة ومقيم بها "حيث يقوم الأخير بتجميع مدخرات المصريين المقيمين بذات الدولة من العملات الأجنبية وحجب دخولها البلاد وتسليمه ما يعادلها بالعملة الوطنية لذويهم المقيمين داخل البلاد مقابل تحقيق أرباح غير مشروعة مما يضر بالاقتصاد القومى للبلاد، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.