بعد تحريك سعر السولار.. حملة مكبرة على مواقف السيارات بالبحر الأحمر لمتابعة التزام السائقين

توجه اللواء ممدوح نديم رئيس حى جنوب ونشأت جوده سكرتير المدينه وخير عبد الخالق سكرتير حى شمال ومساعدين رؤساء الأحياء، صباح اليوم الخميس، بجولة تفقدية، لمواقف السرفيس الداخلية و الأقاليم، وذلك للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وإعلانها بصورة واضحة داخل المواقف، ووضع ملصق على كل سيارة يتضمن خط السير والأجرة المقررة له وفقا للزيادات الجديدة لمنع قائدي السيارات بزيادة الأجرة بصورة منفردة.

وأكد اللواء اشرف البية، رئيس مدينة الغردقة، على روساء الأحياء بالرقابة المستمرة ومتابعة كافة مواقف المدينة على مدار اليوم للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك لمنع استغلال المواطنين.

وناشد رئيس المدينة، المواطنين بعدم دفع أي زيادة عن التعريفة المقررة، والإبلاغ الفوري عن أي مخالفة.

ويأتي هذا بناء على توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر وسكرتير عام المحافظة، بتفعيل التسعيرة الجديدة لتعريفة أجرة السرفيس الداخلية والأقاليم بين المحافظات والتى تم التصديق عليها من قبل لجنة المواقف تحت رئاسة اللواء أشرف البيه رئيس مدينه الغردقه، وذلك في ضوء قرار لجنة التسعير التلقائي لأسعار المنتجات البترولية بوزارة البترول وتحريك سعر السولار اعتبارا من يوم الاربعاء الموافق ٣ مايو.

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