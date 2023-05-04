محافظ الوادي الجديد يطمئن على مصابي حادث حافلة الركاب.. صور

زار اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، بزيارة مستشفى الخارجة التخصصي؛ للاطمئنان على مصابي حادث التصادم الذي وقع مساء أمس، وأسفر عن وفاة 17 راكب وإصابة 29 آخرين، يرافقه الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد سيد محمود سكرتير عام المحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وعدد من التنفيذيين بحضور الدكتور مصطفى عبدالله مدير المستشفى.

وأكد المحافظ، تقديم العناية الطبية اللازمة لجميع حالات الإصابة الذين تنوعت إصابتهم ما بين جروح وكسور وكدمات، متمنيًا لهم الشفاء العاجل، موجهًا بتواجد كافة الكوادر الطبية بالتخصصات اللازمة على مدار 24 ساعة لحين تماثل كافة الحالات للشفاء.

كما كلف مديرية التضامن بنقل جثامين المتوفين من خارج المحافظة لمحل إقامتهم، مقدمًا الشكر والتقدير لجميع المواطنين الذين سارعوا بالتبرع بالدم وتأمين احتياجات مركز الدم لإسعاف المصابين.

وكان قد وصلت الحصيلة النهائية لحادث الوادي الجديد المروع، إلى 29 مصابًا و 17 قتيلًا جراء تصادم حافلة نقل ركاب حكومية تابعة لشركة الصعيد للنقل وشاحنة نقل بمقطورة وذلك مساء أمس الأربعاء، حوالي الساعة 11.48 مساء.

وتبين تصادم حافلة نقل الركاب بشاحنة النقل بمنطقة الكيلو 60 بطريق " الخارجة – أسيوط"، بالقرب من بوابة قرية المنيرة شمال مدينة الخارجة، مما أسفر عن وفاة 17 شخصًا بينهم أطفال وإصابة 29 بينهم 8 حالات خطرة جرى تحويلها لمستشفى أسيوط الجامعى لسوء حالتهم الصحية بسبب وجود نزيف داخلي بمناطق متفرقة بهم أخطرها نزيف في المخ كما أن معظم ضحايا الحادث من مركزي الداخلة وبلاط.

محافظ الوادي الجديد يطمئن على مصابي حادث حافلة الركاب (1)

محافظ الوادي الجديد يطمئن على مصابي حادث حافلة الركاب (2)

محافظ الوادي الجديد يطمئن على مصابي حادث حافلة الركاب (3)

محافظ الوادي الجديد يطمئن على مصابي حادث حافلة الركاب (4)

محافظ الوادي الجديد يطمئن على مصابي حادث حافلة الركاب (5)

محافظ الوادي الجديد يطمئن على مصابي حادث حافلة الركاب (6)

محافظ الوادي الجديد يطمئن على مصابي حادث حافلة الركاب (7)