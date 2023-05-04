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الخميس 04 مايو 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

كشف حقيقة طرد سيدة من مسكنها للبحث عن آثار بمنطقة الزيتون

أرشيفيه
أرشيفيه
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 كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة حقيقة تداول مقطع فيديو على أحد المواقع الإخبارية متضمناً تضرر إحدى السيدات من أحد أقاربها لقيامه بطردها من منزلها والاستيلاء عليه.

 وجاء فى إطار ما تم تداوله عبر أحد المواقع الإخبارية، متضمناً تضرر إحدى السيدات من نجل عمتها لقيامه بطردها من منزلها والاستيلاء عليه وتهديدها ونجلها بالقتل لإجبارها على تركه والإدعاء بوجود آثار أسفل المنزل بالقاهرة. 

بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 18 /4 /2023 تبلغ لقسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة من (ربة منزل- مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من (نجل عمتها وزوجته) لقيامهما بمنعها من دخول الشقة محل سكنها بسبب خلافات عائلية حول الميراث، وبالانتقال للعقار محل الشكوى تبين أن المشكو فى حقها قامت بشراء الشقة المشار إليها من زوجها عقب قيامه بشراء العقار محل البلاغ ، وباستكمال الفحص تبين أن العقار ملك المشكو فى حقه عدا الشقة محل الشكوى، كما تبين عدم وجود أعمال حفر بالمنزل، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

أجهزة الأمن بالقاهرة مقطع فيديو المواقع الإخبارية قسم شرطة الزيتون