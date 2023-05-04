مقتل شاب واصابة آخر فى مشاجرة بينهما داخل ورشة مهجورة بعين شمس

لقى شاب مصرعه واصيب أخر فى مشاجرة بينهما بسبب خلاف على النوم داخل ورشة مهجورة بمنطقة عين شمس.



تلقى قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة بلاغا بوجود شخص متوفى بدائرة القسم، وبالإنتقال والفحص تم العثور على جثة (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة القسم) بمحل البلاغ وبها إصابات عبارة عن جرح نافذ بالصدر ، وبسؤال شقيق المتوفى قرر بأن شقيقه يقوم بالمبيت بإحدى الورش المهجورة بمحل البلاغ وتلقيه إتصالاً هاتفياً من (شخص) يُفيد بحدوث مشاجرة بينه وبين (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) تعدى خلالها الأخير على "المتوفى" بالضرب بإستخدام سلاح أبيض "سكين" ولاذ بالفرار ، ونتج عن ذلك إصابته المشار إليها والتى أودت بحياته .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم وأمكن ضبطه "مصاب بجرح بالجسم" وبحوزته السلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة ، وبمواجهته إعترف بإرتكابة الواقعة على النحو المشار اليه لقيام المجنى عليه بمنعه من المبيت برفقته بمحل البلاغ ، مما أدى لحدوث مشاجرة بينهما تعدى خلالها كلاً منهما على الآخر بالضرب بإستخدام الأسلحة البيضاء مما نتج عنها وفاة سالف الذكر، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.