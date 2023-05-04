الرئيس الأوكراني يزور هولندا ويدعو "الجنائية الدولية" لمحاسبة بوتين

زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، هولندا في زيارة مفاجئة لعرض قضية بلاده على المحكمة الجنائية الدولية.

ويسعى زيلينسكي إلى إلقاء خطاب داخل المحكمة، ووضع ملف بلاده على مائدة المناقشات لمحاسبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد شن حرب شاملة على أوكرانيا في الرابع والعشرين من شهر فبراير من العام الماضي.

يأتي ذلك في الوقت الذي أصدرت فيه المحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ من لاهاي مقرًا لها، مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في شهر مارس الماضي.

وكانت هولندا دعمت أوكرانيا خلال حربها مع الجانب الروسي، وعملت على الاتفاق مع الدنمارك على شراء 14 دبابة من طراز ليوبارد 2 بمبلغ 165 مليون يورو للدفع بها في الحرب الأوكرانية لمواجهة التمدد الروسي في أوكرانيا.