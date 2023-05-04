اليابان وكينيا تتفقان على تعزيز التعاون في الاقتصاد وإزالة الكربون

أعلنت وزارة الخارجية اليابانية، اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء فوميو كيشيدا اتفق مع الرئيس الكيني وليام روتو على تعزيز تعاون بلديهما في المجالات المتعلقة بإزالة الكربون وتطوير البنية التحتية وتعزيز العلاقات الاقتصادية.

ونقلت صحيفة جابان تايمز اليابانية عن بيان الوزارة القول، إن الزعيمين أدانا خلال اجتماعهما في نيروبي روسيا لغزوها لأوكرانيا مع التأكيد على أهمية سيادة القانون، كما اتفقا أيضا على تعزيز حرية وانفتاح منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وقال كيشيدا خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، إن اليابان ستواصل التعاون مع كينيا من خلال تقديم المساعدة لتطوير البنية التحتية لميناء مومباسا الواقع في شرق إفريقيا.

وتبادل الزعيمان وجهات النظر القائلة بأن تمكين التنمية المالية العادلة والشفافة أمر مهم للتخفيف من مشاكل الديون في كينيا، وفقا للوزارة اليابانية.