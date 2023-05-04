ضبط سيدة بتهمة انتحال صفة موظفة حكومية وسرقة 9 منازل بعين شمس

تمكن رجال مباحث القاهرة من القبض على سيدة انتحلت صفة موظفة حكومية وسرقت 9 منازل بمنطقة عين شمس.

تلقى قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (ربة منزل ، مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من (إحدى السيدات) غير معلومة لديها ، حضرت إليها بمسكنها وقامت بإيهامها أنها موظفة من إحدى الجهات الحكومية وتقوم على دراسة حالة كبار السن لصرف معاش حكومى إلا إنها فوجئت بمغافلتها والإستيلاء منها على كمية من المشغولات الذهبية من داخل مسكنها ، ولاذت بالفرار وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (إحدى السيدات " لها معلومات جنائية" - مقيمة بالجيزة) ، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافها وأمكن ضبطها حال تواجدها بدائرة القسم ، وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوبى (إنتحال الصفة والمغافلة) وأقرت بتصريف المسروقات المستولى عليها بالبيع لدى عميلها "سيئ النية" (صاحب محل مشغولات ذهبية- مقيم بالجيزة).

تم إستهدافه وأمكن ضبطه وعثر بحوزته على كافة المسروقات وكذا كمية من المشغولات الذهبية وأقر بتحصله عليها من المتهمة المذكورة ،وبمواجهته إعترف بكون المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة، كما إعترفت المتهمة بمزاولتها نشاطاً إجرامياً تخصص فى السرقة من داخل المساكن من خلال إستهداف السيدات كبار السن وإيهامهن بأنها موظفة من إحدى الجهات الحكومية والإستيلاء على ما بحوزتهن من مبالغ مالية ومشغولات ذهبية وأن المضبوطات حيازة المتهم المذكورمن متحصلات 8 وقائع سرقة آخرى، وأضافت بإنفاقها المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتها الشخصية.

كما اعترف المذكور بتصرفه فى عدد من المسروقات المستولى عليها، وبإستدعاء المجنى عليهن تعرفن على المضبوطات وإتهموها بالسرقة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.