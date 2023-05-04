طلب إحاطة لإعادة النظر في ضوابط سير سيارات النقل الثقيل

تقدمت رقية عبد العزيز الهلالي، عضو مجلس النواب عن محافظة سوهاج، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء، ووزيري النقل والتنمية المحلية، لإعادة النظر في ضوابط سير النقل الثقيل بالمحافظات.

واستندت في طلب إحاطتها إلى تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، كشف 42% من حوادث الطرق التي تشهدها مصر بسبب سيارات النقل الثقيل بكافة أنواعها "خفيف- متوسط- ثقيل- مقطورة"، فمن إجمالي 8480 حادث سيارة خلال عام 2021، تسببت سيارات النقل الثقيل في 5647، حادث، ومنذ ساعات نستيقظ على حادث مأساوي شهده طريق "الخارجة- أسيوط"، الذي أسفر عن وفاة 1 راكبًا وإصابة 29 آخرين، وهو ليس الأول ولن يكون الأخير طالمًا لم نُعيد النظر في ضوابط سير سيارات النقل الثقيل، للحد من تكرار هذه الحوادث.

واعتبرت "الهلالي" سيارات النقل الثقيل بكل أنواعها بمثابة كارثة وقنبلة موقوتة على الطرق تتسبب في وفاة الكثير من الأشخاص الأبرياء، والسبب في كثير من الحوادث يكون السرعة الزائدة من جانب سائقي هذا النوع من السيارات.

وأشارت إلى أن هناك الكثير من الضوابط والتدابير والإجراءات التي يجب تطبيقها على سائقي النقل الثقيل للحد من الحوادث التي تتسبب في وفاة الكثير من الأشخاص منها؛ مراعاة الحد الأدنى للحمولة المقررة على الطرق، بحد أقصى 2 طن، والالتزام بالطرق المخصصة لسير السيارات النقل، والالتزام بمواعيد سير النقل الثقيل، وهي من 11 مساء حتى السادسة صباحًا، وعدم السماح بحاملي المواد النفطية والغذائية بالسير في أوقات أخرى، والالتزام بالسرعة المحددة لسيارات النقل الثقيل، والالتزام بمسارات السير المسموح لها السير بها.

وطالبت بتغليظ عقوبة تجاوز السرعة للنقل الثقيل، لأن القانون حدد له إذا تجاوز السرعة لا يحبس، والغرامة 200 جنيه فقط، والتصالح 100 جنيه.