هجوم برامج الفدية الخبيثة يوقف عمل موقع شرطة دالاس الأمريكية

قال مسؤولون، إن الموقع الإلكتروني للشرطة في مدينة دالاس الأمريكية تعرض لهجوم ببرامج الفدية الخبيثة، كما تعرض موقع مجلس المدينة للهجوم ذاته، مما أدى إلى إلغاء المحاكمات، بحسب ما ذكرت شبكة "ايه بي سي نيوز" الأمريكية الخميس.

وأشارت الشبكة، إلى أن الهجوم لم يؤثر على أرقام الشرطة، لكنه تسبب في مشاكل في نظام استجابة رجال الإطفاء لحالات الطوارئ، بحسب ما قال المتحدث باسم سلطة الإطفاء في دالاس جيسون إيفانز.

وقال إيفانز، إن الخدمة لا تزال تعاني من تأثير الهجوم حتى هذا الوقت.

ويقوم القراصنة الإلكترونيين عن طريق استخدام برامج الفدية الخبيثة باختراق والسيطرة على جهاز كمبيوتر مستهدف أو نظام كمبيوتر ثم يقومون بتشفير ملفاته حتى لا يستطيع المستخدم الوصول إليها وبعد ذلك يطلبون مبلغ من المال في مقابل إزالة التشفير، ويمكن أن تستهدف برامج الفدية الخبيثة الأفراد والشركات والحكومات على حد سواء.

وقالت سلطات المدينة في بيان، إن الهجوم لم يكن له سوى تأثير محدود على تقديم الخدمات لسكان المدينة.

وجاء في البيان أن سلطات المدينة يتخذون جميع الإجراءات اللازمة من أجل عزل برامج الفدية لمنع انتشارها في أجهزة كمبيوتر أخرى، وإزالة برامج الفدية من الخوادم التي تم استهدافها، واستعادة أي خدمات متأثرة حاليًا.

ولم تكشف سلطات المدينة عن ما إذا كان قد قام القراصنة الإلكترونيين بالفعل بتقديم أي مطالب مالية، ولم يتم تقديم تفاصيل أخرى عن الحادث.

وقال مسؤولون، إن مواقع إدارة الشرطة ومجلس المدينة تعطلت بعد ظهر الأربعاء، وتم إلغاء جميع المحاكمات التي كان من المقرر عقدها.