ضبط عناصر تشكيل عصابي بالبحيرة تخصص فى سرقات البطاريات أبراج شركات المحمول

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، اليوم الخميس، من ضبط عناصر تشكيل عصابي بالبحيرة تخصص فى سرقات البطاريات الخاصة بأبراج شركات المحمول.

جاء ذلك في فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة.

وكان قد تبلغ لمركز شرطة حوش عيسى بمديرية أمن البحيرة من (مسئولى بإحدى شركات شبكات الإتصالات) بقيام مجهولين (أحدهم يحمل سلاح نارى ويستقلون سيارة ربع نقل) بتهديدهم والاستيلاء على 22 بطارية خاصة ببرج محمول تابع للشركة محل عملهم كائن بدائرة المركز، وكذا الإستيلاء على (3 هواتف محمولة - 2 إطار كاوتش لسيارة ربع نقل خاصة بأحد المُبلغين) ولاذوا بالهرب.

تم تشكيل فريق بحث مشكل من قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة ( 5 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" وأحدهما مطلوب ضبطه وإحضاره فى 3 قضايا "سرقة ، سرقة بطارية" ومحبوس حالياً ، مقيمين بدائرة مركز شرطة زفتى بالغربية).

عقب تقنين الإجراءات وبإستهداف المتهمين أمكن ضبطهم وبحوزتهم (بندقية آلية وخزينة بها عدد من الطلقات - سيارة ربع نقل مستأجرة "المستخدمين فى إرتكاب الواقعة" - 3 هواتف محمولة خاصة بالمبلغين) وبمواجهتهم إعترفوا بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى إرتكاب وقائع سرقات البطاريات الخاصة بأبراج شركات المحمول.

وأضافوا بقيامهم بالتصرف فى المسروقات بالبيع لعميلهم (سىء النية "له معلومات جنائية" - مقيم بالمنوفية) أمكن ضبطه والسيارة خاصته (ربع نقل متحصلة من نشاطه الإجرامى)، وقيامه بالتصرف فى المسروقات لعميله سيء النية، وأمكن ضبطه وأرشد عن باقى المسروقات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

