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الخميس 04 مايو 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس ملوى بالمنيا يتفقد مواقف السيارات لمتابعة تطبيق تعريفة الركوب الجديدة

رئيس مركز ملوى بالمنيا
رئيس مركز ملوى بالمنيا يتفقد عددا من مواقف السيارات
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أجرى اللواء أ.ح احمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى، اليوم الخميس جولة تفقدية بعدد من مواقف السيارات، لمتابعة تطبيق تعريفه المواصلات الجديدة، حيثُ تفقد مواقف السيارات ( ملوى ـ المنيا، ملوى ـ ابوقرقاص، الروضة ـ ملوى، البياضية ـ ملوى، الاشمونين ـ ملوى، نواى ـ ملوى، السواهجة ـ ملوى، تونا الجبل ـ ملوى) ، بهدف متابعة تطبيق تعريفه الركوب وضبط أي مخالفة ومنع التلاعب فى التعريفة حفاظا على حقوق المواطنين، في إطار تنفيذ تكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

وأكد رئيس المدينة، أنه تم تكليف نواب رئيس المركز ورؤساء القرى والاحياء بالمتابعة المستمرة علي جميع مواقف السيارات، للتأكد من مدى الإلتزام فى تطبيق تعريفة الركوب الجديدة مع وضع استيكرات بالتعريفة الجديدة علي جميع السيارات.

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أسامة القاضي محافظ المنيا تطبيق تعريفة الركوب الجديدة مدينة ملوي مركز ملوي بالمنيا تعريفة الركوب الجديدة