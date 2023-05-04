ضبط 7 تشكيلات عصابية تخصصت فى ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية اليوم من ضبط 7 تشكيلات عصابية تخصصت فى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب المغافلة ..وإرتكبوا 76 واقعة.

وجاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة .. فقد تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية من ضبط (عدد 7 تشكيلات عصابية) ضموا عدد (26) متهم "من بينهم (7) عملاء سيئ النية" ( لعدد 18 منهم معلومات جنائية) تخصص نشاطهم الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب المغافلة.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب عدد (76) واقعة سرقة بنطاق مديريات أمن

( الدقهلية، المنوفية، القليوبية، الغربية، الشرقية) وأرشدوا عن المسروقات.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.