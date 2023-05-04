ads
الخميس 04 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط 7 تشكيلات عصابية تخصصت فى ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية

المضبوطات
المضبوطات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية اليوم من ضبط 7 تشكيلات عصابية تخصصت فى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب المغافلة ..وإرتكبوا 76 واقعة.

وجاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة .. فقد تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية من ضبط (عدد 7 تشكيلات عصابية) ضموا عدد (26) متهم "من بينهم  (7) عملاء سيئ النية" ( لعدد 18 منهم معلومات جنائية) تخصص نشاطهم الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب المغافلة.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب عدد (76) واقعة سرقة بنطاق مديريات أمن
( الدقهلية، المنوفية، القليوبية، الغربية، الشرقية) وأرشدوا عن المسروقات.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الدراجات النارية سرقات وزارة الداخلية