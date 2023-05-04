ضبط شخص لقيامه باختطاف طفل وقتله لمساومة والده بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية اليوم من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإختطاف طفل وقتله لمساومة والده بالقاهرة.

وجاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم) بغياب (نجله ، سن 11) عقب خروجه من مسكنه للهو مع أصدقائه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى أمكن التوصل إلى مرتكب الواقعة (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة القسم وأصل بلدته مركز أبو قرقاص بالمنيا) بإستهدافه بمسكنه تبين عدم تواجده وهروبه لبلدته.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا تم استهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بأنه خطط لإختطاف الطفل المتغيب لمساومة والده على دفع مبلغ مالى نظير إطلاق سراحه ، من خلال إستدراجه لسطح العقار سكنه بدعوى تسليمه حيوان أليف "كلب" للإعتناء به أثناء سفره لأصل بلدته ، ولدى حضور الطفل قام بخنقه حتى فارق الحياة - خشيةً إفتضاح أمره عقب إطلاق سراحه - وعقب ذلك قام بدفنه داخل كمية من الرمال المتواجدة أعلى سطح العقار.

وبالانتقال إلى سطح العقار محل الواقعة، عُثر على جثة المجنى عليه. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.