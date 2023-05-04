"القوى العاملة" تحذر من رسائل وهمية بخصوص "منح العمالة غير المنتظمة".. فيديو

اكد عبدالوهاب خضر المتحدث باسم وزارة القوى العاملة، أن القرارات التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي في عيد العمال تؤكد على ثوابت الدولة المصرية تجاه حماية ورعاية العمال المصريين في الداخل والخارج.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية: "جميع القرارات التي أعلن عنها الرئيس مهمة مثل دمج ذوي الهمم في سوق العمل وتفعيل وتعزيز الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر فيها يخص اتفاقيات العمل".

وتابع: "الدولة المصرية تتطلع إلى تحقيق الأمان الوظيفي والاستقرار في مواقع العمل وتعزيز علاقات العمل بين الاطراف الثلاثة؛ الحكومة، أصحاب الأعمال، والعمال، وبالتالي فإن جميع القرارات تتجه إلى التأكيد على ثوابت الدولة المصرية باعتبار العامل المصري هو الثروة الحقيقية".

وحذر من أن بعض الصفحات والمواقع الوهمية تحاول التواصل مع العمال المصريين والنصب عليهم بكل الأشكال، لذلك، فإن الوزارة تنبه وتحذر كل المواطنين من الانسياق وراء هذه الصفحات الوهمية أو أي رسالة تصل المواطنين وتوهمهم بانهم حصلوا على منحة العمالة غير المنتظمة حتى تحصل على أموال منهم.